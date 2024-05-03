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Подоляк прокомментировал решение ЕС по военнообязанным украинцам заграницей

Пятница 03 мая 2024 01:38
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Подоляк прокомментировал решение ЕС по военнообязанным украинцам заграницей Фото: советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк высказался об решении Евросоюза по военнообязанным украинцам заграницей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал Delfi.

Подоляк заявил, что полномасштабная война в Украине длится уже два года. Много молодых людей, выехавших из страны даже не поддерживают Украину, находясь заграницей.

"Мы же не видели массовых протестов по поводу "дайте оружия", "Украина истекает кровью" и так далее. Сильная сторона Европы, что они из-за долгой дискуссии придут к правильным решениям", - сказал Подоляк.

Советник высказал мнение, что в Европе найдут решение по молодым людям уехавших из Украины.

"И это, кстати, заставляет этих молодых людей сейчас задуматься о том, где они, что они и как они будут чувствовать себя уже завтра. Рано или поздно Европейский Союз совместно с Украиной примет оптимальное решение и здесь не нужно обращать внимание на эту эмоциональную истерику ", - заявил советник Офиса президента.

Закон об мобилизации

Напомним, с 18 мая начнет действовать новый закон о мобилизации. После этого мужчины от 18 до 60 лет в течение 2 месяцев (60 дней) должны уточнить свои военно-учетные персональные данные.

К слову, в Польше сделали новое заявление о возвращении в Украину военнообязанных мужчин

Подробнее о сроках вступления в силу нового закона о мобилизации и что изменится - в материале РБК-Украина.

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