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Подоляк закликав Німеччину "піти іншим шляхом", збільшивши постачання зброї Україні

Фото: Михайло Подоляк, радник керівника Офісу президента (president gov ua)
Автор: Марія Кучерявець

Україні необхідно якомога більшої кількості сучасної зброї. Київ сподівається на активну участь у цьому питанні канцлера Німеччини Олафа Шольца.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника керівника ОП Михайло Подоляк в інтерв’ю виданню Tagesspiegel.

Він зазначив, щі слова німецького канцлера свідчать про його наміри змінити відносини з Росією.

"Німеччина тепер повинна піти іншим шляхом, зрозуміти, якою насправді є Росія. Це факт, що нам потрібно більше зброї", - сказав Подоляк.

За його словами, нашій країні необхідно постачання далекобійної артилерії та реактивних систем залпового вогню, що дасть змогу ефективно ліквідовувати логістичні та матеріально-технічні склади росіян, а також ЗСУ важливо необхідне і збільшення кількості безпілотників.

"Протиповітряні системи, такі як IRIS-T, про готовність постачання яких оголосила Німеччина, для кращого захисту наших міст від нападу з повітряного простору. Нам їх потрібно більше, щоб захистити принаймні Київ, Харків, Дніпро, Миколаїв та Одесу", - підкреслив Подоляк.

Радник голови ОП наголосив, Україні потрібно наростити кількість бронетехніки, щоб після відступу Росії просуватися вглиб на тих територіях, які контролював ворог.

"Що більше й швидше ми отримаємо важке озброєння, то швидше зможемо зупинити цю війну", - підсумував Подоляк.

Нагадаємо, нещодавно канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що Німеччина постачає Україні таку новітню зброю, якої немає навіть на озброєнні у Бундесверу.

Також повідомлялося, що німецькі реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) MARS II вже прибули в Україну.

При цьому в німецькому уряді повідомили, Берлін планує передати Києву ППО IRIS-Т в кінці серпня або ж на початку вересня.

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ГерманияІрина ПодолякВійськова допомогаОлаф Шольц