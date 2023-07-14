Подоляк объяснил стратегию Украины относительно победы в войне с Россией

Стратегия Украины относительно победы над Российской Федерацией вполне понятна. В то же время партнерам нужно быть честными по поводу собственных планов.
Об этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter-аккаунт.
Как отметил Подоляк, стратегия заключается в максимальной и полноценной военной поддержке Украины, благодаря которой наша армия сможет прорвать российскую оборону. Последнее приведет к краху вражеского фронта. В частности:
"Если наши партнеры имеют другие планы - какие они? Имейте смелость назвать их публично", - пишет Подоляк.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Подоляк недавно подытожил результаты саммита НАТО в Вильнюсе, во время которого страны обещали продолжать снабжать оружием и поддерживать Украину.
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