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Подоляк объяснил стратегию Украины относительно победы в войне с Россией

Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Стратегия Украины относительно победы над Российской Федерацией вполне понятна. В то же время партнерам нужно быть честными по поводу собственных планов.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter-аккаунт.

Как отметил Подоляк, стратегия заключается в максимальной и полноценной военной поддержке Украины, благодаря которой наша армия сможет прорвать российскую оборону. Последнее приведет к краху вражеского фронта. В частности:

  • победы ВСУ на фронте приведут к внутренней дестабилизации в России и транзиту власти внутри элиты;
  • вместе с крахом путинского режима - Украина сможет вернуть оккупированные территории, вступить в НАТО, наказать военных преступников и взыскать с России компенсации.

"Если наши партнеры имеют другие планы - какие они? Имейте смелость назвать их публично", - пишет Подоляк.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Подоляк недавно подытожил результаты саммита НАТО в Вильнюсе, во время которого страны обещали продолжать снабжать оружием и поддерживать Украину.

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