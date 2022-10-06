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Подоляк сравнил Путина с диктатором-людоедом из Уганды

Фото: Михаил Подоляк, советник руководителя ОП (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент России Владимир Путин схож в своих решениях с диктатором-людоедом из Уганды Иди Амином, который называл себя "завоевателем Британской империи".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

"Угандийский диктатор Иди Амин называл себя владыкой всех зверей на земле, рыб в море и завоевателем Британской империи (все равно никто не мог проверить). Путин называет себя владельцем Донецка, Луганска, Херсона, Запорожья и украденной ЗАЭС. Найдите 10 отличий", - написал Подоляк.

Напомним, ранее Подоляк заявлял, что Украине нет смысла вести мирные переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным и его окружением. Диалог возможен, но только при смене власти в РФ.

Также мы писали, что, по словам Подоляка, Путин при помощи объявления мобилизации "сказал" россиянам, что он проиграл в войне.

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