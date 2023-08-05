Подоляк о событиях в Черном море: доминированию России пришел конец

Нынешние события говорят о том, что эпохе доминирования России в Черном море пришел конец.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника руководителя Офиса Президента Михаила Подоляка.

"Погружение на дно крейсера "Москва" в апреле 2022 года символизировало начало конца российского присутствия в акватории Черного моря. Сегодняшние события - логическое продолжение завершения этой главы истории", - сказал Подоляк.

По его словам, оказавшись неспособной осуществить блокаду украинских портов и реально контролировать акваторию, Россия попыталась скрыть (прежде всего от собственной публики) свою неспособность путем демонстрации "русского безумия" - классического ракетного террора.

"Сегодняшние события говорят нам одно: эпохе доминирования России в Черном море пришел конец. Конец - это не точка, а процесс, и эта глава еще будет писаться какое-то время. Однако каким будет ее финал, уже понятно абсолютно всем", - отметил советник руководителя ОП.

Подоляк также отметил, что остается только посочувствовать "нейтральным" странам, которые используют российские порты для экспорта энергоносителей.

"Нейтралитет" часто обходится дорого. Кто знает, что было бы, если бы эти страны в свое время заняли более активную гражданскую позицию, в частности в вопросе российского зернового шантажа. Однако история не знает условного способа", - подчеркнул он.

Атаки Украины на российские корабли

Напомним, вчера в бухте Новороссийска в Краснодарском крае РФ дронами был атакован крупный десантный корабль "Оленегорский горняк". СБУ подтвердила, что провела спецоперацию.

Кроме того, в эту ночь в Керченском проливе дроны атаковали нефтяной танкер РФ SIG. Спецоперацию провела СБУ совместно с ВМС. По предварительной информации, российский танкер был хорошо нагружен топливом, так что "фейерверк" был виден издалека.

Предупреждение Украины

После выхода РФ из "зернового соглашения" Минобороны Украины предупредило, что все корабли, идущие в российские порты или порты на временно оккупированных территориях, будут рассматриваться как перевозящие военные грузы.

Украинские военные намекнули, что Силы обороны обладают необходимыми средствами для отпора российской агрессии на море.

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