ua en ru
Сб, 05 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Подоляк о событиях в Черном море: доминированию России пришел конец

Новина українською →
Украина, Суббота 05 августа 2023 17:52
Подоляк о событиях в Черном море: доминированию России пришел конец Фото: доминированию России в Черном море пришел конец (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Нынешние события говорят о том, что эпохе доминирования России в Черном море пришел конец.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника руководителя Офиса Президента Михаила Подоляка.

"Погружение на дно крейсера "Москва" в апреле 2022 года символизировало начало конца российского присутствия в акватории Черного моря. Сегодняшние события - логическое продолжение завершения этой главы истории", - сказал Подоляк.

По его словам, оказавшись неспособной осуществить блокаду украинских портов и реально контролировать акваторию, Россия попыталась скрыть (прежде всего от собственной публики) свою неспособность путем демонстрации "русского безумия" - классического ракетного террора.

"Сегодняшние события говорят нам одно: эпохе доминирования России в Черном море пришел конец. Конец - это не точка, а процесс, и эта глава еще будет писаться какое-то время. Однако каким будет ее финал, уже понятно абсолютно всем", - отметил советник руководителя ОП.

Подоляк также отметил, что остается только посочувствовать "нейтральным" странам, которые используют российские порты для экспорта энергоносителей.

"Нейтралитет" часто обходится дорого. Кто знает, что было бы, если бы эти страны в свое время заняли более активную гражданскую позицию, в частности в вопросе российского зернового шантажа. Однако история не знает условного способа", - подчеркнул он.

Атаки Украины на российские корабли

Напомним, вчера в бухте Новороссийска в Краснодарском крае РФ дронами был атакован крупный десантный корабль "Оленегорский горняк". СБУ подтвердила, что провела спецоперацию.

Кроме того, в эту ночь в Керченском проливе дроны атаковали нефтяной танкер РФ SIG. Спецоперацию провела СБУ совместно с ВМС. По предварительной информации, российский танкер был хорошо нагружен топливом, так что "фейерверк" был виден издалека.

Предупреждение Украины

После выхода РФ из "зернового соглашения" Минобороны Украины предупредило, что все корабли, идущие в российские порты или порты на временно оккупированных территориях, будут рассматриваться как перевозящие военные грузы.

Украинские военные намекнули, что Силы обороны обладают необходимыми средствами для отпора российской агрессии на море.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война России против Украины
NEWS
ВСУ продвигаются на Бердянском направлении и обстреливают тыл врага: карты боев ISW
ВСУ продвигаются на Бердянском направлении и обстреливают тыл врага: карты боев ISW
DAILY
Давид Арахамия: Нам не очень приятно терять людей во фракции, но наступили новые времена
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Давид Арахамия: Нам не очень приятно терять людей во фракции, но наступили новые времена