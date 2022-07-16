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Подоляк відповів МЗС Італії: політична боротьба не має впливати на поставки зброї

Фото: радник глави офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Артем Горовенко

Внутрішньополітична боротьба в західних країнах не має відбитися на поставках зброї Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Традиційна внутрішньополітична боротьба в західних країнах не повинна відбитися на єдності з фундаментальних питань боротьби добра зі злом. Зокрема, на поставках зброї в Україну. Ми не можемо дозволити Кремлю використати політичну конкуренцію як зброю для підриву демократій", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Італії Луїджі ді Майо заявив, що політична криза, спричинена можливою відставкою прем'єр-міністра Маріо Драгі, може не дозволити допомагати Україні у боротьбі проти російської агресії.

Зокрема, він наголосив, що сумнівається щодо майбутнього постачання італійських озброєнь Україні.

Цього тижня Драгі намагався подати у відставку після того, як одна з коаліційних партій відмовилася голосувати за вотум довіри, але президент Італії не прийняв її.

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