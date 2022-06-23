RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Подоляк відреагував на кандидатство України в ЄС: не по дорозі з Zомбілендом

Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Олександр Мороз

Отримання Україною статусу кандидата на вступ до Європейського союзу означає завершення проекту "русского мира".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Кінець проекту "русского мира" в Україні і ери російського лобі в Європі. Україна - офіційний кандидат до Євросоюзу, а Європа - єдина як ніколи раніше. Попереду - непростий шлях, але головне доведено: ми - частина цивілізованого світу, нам не по дорозі з російським Zомбілендом", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон назвав статус кандидата в ЄС для України сильним політичним сигналом у бік Росії.

Детальніше про рішення саміту ЄС читайте в матеріалі "РБК-Україна".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Офіс президентаВступ в ЄС