Подоляк о последних атаках россиян: у них нет бога, только бункерные идолы

Он отметил, что россияне столь же "ревностные христиане", сколько "миротворцы". Религия России - это убийства, изнасилования и мародерство.

Подоляк отметил, что даже на пасхальные праздники российская армия обстреляла Славянск, а также цинично разрушила церковь в Запорожской области и храм в Никополе.

"У этой нации нет бога, есть только бункерные идолы", - отметил Подоляк.

Напомним, российские оккупанты обстреляли жилые кварталы Славянска в Донецкой области 14 апреля. В результате ракетного удара по многоквартирному дому погибли 15 человек, еще 24 получили ранения.

На Пасху россияне обстреляли храм и жилые дома в Никополе, ранения получили два человека.

Напомним, в ночь на 16 апреля российские войска атаковали Запорожье и область. В городе Комышеваха в результате удара разрушена церковь.

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