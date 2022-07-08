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Подоляк: певний переломний момент у війні вже починається

Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Юлія Бойко

У війні Росії проти України починається певний переломний момент, оскільки українські сили б'ють по російських тилах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю радника голови Офісу президента Михайла Подоляка для 24 канали.

За його словами, лише за останній тиждень вдалося знищити 16 позицій з російськими казармами і складами боєприпасів. Крім того, противник змушений брати оперативні паузи через втрати.

"Тому певний перелом війни вже починається. Все тому, що ми доводимо, що будемо атакувати саме складські місця і центри оперативного управління армійськими структурами", - зазначив Пододяк.

Він додав, що більш відчутним цей переломний момент стане з отриманням ще більшої кількості західних озброєнь.

Нагадаємо, раніше начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю РБК-Україна розповів, що перші видимі результати перелому у війні будуть в серпні цього року.

Тим часом у США сумніваються в тому, що війна Росії проти України може закінчитися в 2022 році.

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