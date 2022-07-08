Подоляк: певний переломний момент у війні вже починається

У війні Росії проти України починається певний переломний момент, оскільки українські сили б'ють по російських тилах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю радника голови Офісу президента Михайла Подоляка для 24 канали .

За його словами, лише за останній тиждень вдалося знищити 16 позицій з російськими казармами і складами боєприпасів. Крім того, противник змушений брати оперативні паузи через втрати.

"Тому певний перелом війни вже починається. Все тому, що ми доводимо, що будемо атакувати саме складські місця і центри оперативного управління армійськими структурами", - зазначив Пододяк.

Він додав, що більш відчутним цей переломний момент стане з отриманням ще більшої кількості західних озброєнь.