Подоляк описал будущий сценарий для России после поражения в войне

После серьезных поражений на фронте в России начнется процесс распада и окончательной деморализации. Россияне продолжат убегать, а их страна будет получать все больше мертвых тел. В города будут массово выходить на протесты раненые военные и ампутанты.

"Территорией России будет распространяться протест не политического, а социального характера - из-за утраченных на войне близких. В это время в окружении Путина (Владимир Путин, российский диктатор, - ред.) разгорятся существенные внутренние междоусобия. Начнется классический российский поиск виновных. Силовые вертикали начнут быстро приходить в упадок", - пишет Подоляк.

Украина, со своей стороны, продолжит освобождать свои территории, а между тем этнические субъекты России будут иметь шанс стать самостоятельными.

"Ядерное оружие так или иначе будет контролироваться, в том числе и остатками российского генералитета. Поэтому нет больших рисков, что оно появится на черном рынке или будет как минимум некоторое время неконтролируемым", - добавляет советник главы Офиса президента.

Россия начнет с Украиной реальные переговоры по своей ответственности за преступления и компенсации за убийства и разрушения.

Дата описанного сценария зависит от поставок в Украину вооружения. Киев передал НАТО конкретные цифры и наименования. Сегодня война является обоснованной математической моделью.