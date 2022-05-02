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Подоляк про звинувачення Лаврова на адресу євреїв: Москва шукає виправдання геноциду в Україні

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Україна, Понеділок 02 травня 2022 13:42
Подоляк про звинувачення Лаврова на адресу євреїв: Москва шукає виправдання геноциду в Україні Фото: советник главы ОП Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк впевнений, що образи міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова у бік євреїв мають логічне пояснення. Таким чином Кремль хоче виправдати масові вбивства в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву в Twitter.

"Намагаючись переписати історію, Москва просто шукає аргументи для виправдання масових убивств українців", - впевнений він.

За його словами, відверті антисемітські заяви Лаврова - ще одне свідчення, що саме Росія є правонаступником нацистської ідеології.

Відзначимо, раніше Подоляк рекомендував міністру закордонних справ РФ Сергію Лаврову не робити заяв про переговори між Києвом і Москвою. Він додав, що йому часто доводиться говорити про розбіжності між фактами і "фантазіями" російської сторони.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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