Подоляк про обстріл Києва: поки хтось просить не принижувати Росію, вона вдається до нових атак

"Поки хтось просить "не принижувати Росію", Кремль вдається до нових підступних атак. Сьогоднішні ракетні удари по Києву мають лише одну мету - вбити якомога більше українців. Кожен такий акт тероризму має отримувати жорстку відповідь від європейських столиць - нові санкції, більше зброї", - пише Подоляк.

Ранковий обстріл по Києву:

зранку у Києві пролунали близько 5 вибухів. За словами мера столиці Віталія Кличка, вибухи сталися у Дарницькому й Дніпровському районах міста;

через деякий час Кличко повідомив про те, що внаслідок обстрілу постраждав цивільний. На щастя, загиблих немає.

"На даний момент жертв у результаті ракетних ударів по об’єктах інфраструктури немає. Одного постраждалого госпіталізували", - заявив мер.