Подоляк назвал "участников" возможной делегации для переговоров с Россией

Украина не намерена вести переговоры с Россией. Единственным участником делегации может быть тяжелое вооружение.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Единственная возможная делегация для "переговоров" с Россией должна состоять из Abrams, Leopard, Marder, HIMARS. Место встречи - крайняя восточная точка международно признанных границ Украины", - написал Подоляк.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Подоляк недавно отреагировал на информацию о том, что Иран рассчитывает на помощь со стороны России в ядерной программе.

Также недавно советник главы Офиса президента озвучил риски для мира в случае победы главы Кремля Владимира Путина в войне.

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