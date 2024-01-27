Подоляк назвал цель российского вброса о падении Ил-76

"Что я в этом вижу. Две вещи. Первая - затормозить передачу Украине системы ПВО. В последние месяцы мы видим большое количество российских самолетов, которые были уничтожены. То есть для РФ важно, чтобы этого не было, чтобы Украина не имела возможности сбивать российские самолеты или использовать противоракетные системы по линии фронта", - сказал Подоляк

Вторая цель россиян, по мнению Подоляка, заключается в том, чтобы уменьшить внимание цивилизованного мира к нарушению правил ведения войны и конвенций со стороны военных РФ, показав, что якобы обе стороны их нарушают.

Падение российского самолета Ил-76

Напомним, 24 января в Корочанском районе Белгородской области упал российский военно-транспортный самолет Ил-76.

Как утверждали источники РБК-Украина, воздушное судно перевозило ракеты для ЗРК С-300. В то же время Россия заявляет о том, что в самолете находились 65 пленных, 6 членов экипажа и 3 сопровождающих.

Позже в Главном управлении разведки подтвердили, что 24 января должен был состояться обмен военнопленных.

Президент Владимир Зеленский заявил, что враг играет с жизнями украинских пленных и призвал провести международное расследование.

По словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, нет никаких признаков, указывающих, что на борту того самолета Ил-76 могли быть десятки человек, как утверждает Россия.

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