Подоляк назвал главные приоритеты для Украины во время войны этой весной
Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (president.gov.ua)
Этой весной антироссийская коалиция должна продолжить давить на Россию и помочь Украине подготовиться к эффективному контрнаступлению.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.
По словам советника главы Офиса президента, главными приоритетами этой весной являются:
- увеличение военного производства, а именно снарядов и ракет;
- ускорение поставок бронетехники для ВСУ и строительство ремонтных баз;
- эффективное контрнаступление наших воинов;
- жесткое давление на Россию в целях недопущения обхода санкций.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам Михаила Подоляка, Украина не имеет ничего общего с подрывом "Северного потока" в Балтийском море и не содержит информации о "проукраинских диверсионных группах".
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