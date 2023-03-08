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Подоляк назвал главные приоритеты для Украины во время войны этой весной

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Среда 08 марта 2023 13:35
Подоляк назвал главные приоритеты для Украины во время войны этой весной Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (president.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Этой весной антироссийская коалиция должна продолжить давить на Россию и помочь Украине подготовиться к эффективному контрнаступлению.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

По словам советника главы Офиса президента, главными приоритетами этой весной являются:

  • увеличение военного производства, а именно снарядов и ракет;
  • ускорение поставок бронетехники для ВСУ и строительство ремонтных баз;
  • эффективное контрнаступление наших воинов;
  • жесткое давление на Россию в целях недопущения обхода санкций.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам Михаила Подоляка, Украина не имеет ничего общего с подрывом "Северного потока" в Балтийском море и не содержит информации о "проукраинских диверсионных группах".

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