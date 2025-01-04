Подоляк назвал единственный способ для НАТО победить Россию

Страны Североатлантического союза (НАТО) психологически не готовы к войне с Россией. Единственный шанс победить РФ - сделать это в Украине.

По его словам, в информации о том, что Россия через 3-5 лет будет готова атаковать страны НАТО, больше всего "поражает тотальная психологическая неготовность стран НАТО к войне как таковой".

"У них (стран НАТО - ред.) достаточно много оружия, оно гораздо эффективнее, но они не готовы его использовать. Соответственно, если через 5 лет Россия сохранит те темпы милитаризации и авторитарности, в которой она сегодня находится, у НАТО нет никакого шанса", - сказал он.

Подоляк отметил, что страны НАТО "никак и никогда" психологически не будут готовы к войне с Россией, и в Кремле это прекрасно понимают.

"Поэтому Россия постепенно в этой войне повышает ставки, постепенно отменяет все табу, постепенно отменяет все правила. В частности, правила ведения войн. И, соответственно, готовит плацдарм, если она сейчас не проиграет в Украине. Поэтому единственная возможность победить РФ - победить ее за счет Украины, то есть Украина это может сделать", - сказал советник главы ОП.

По мнению Подоляка, если Украина не сможет победить Россию, "тогда странам НАТО следует готовиться к крайне тяжелым последствиям".