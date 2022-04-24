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Подоляк пропонує Росії спецраунд переговорів для порятунку захисників Маріуполя

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Київ, Неділя 24 квітня 2022 11:41
Подоляк пропонує Росії спецраунд переговорів для порятунку захисників Маріуполя Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president gov ua)
Автор: Олександр Мороз

Радник голови Офісу президента і учасник переговорної делегації Михайло Подоляк пропонує Росії провести спеціальний раунд переговорів для порятунку захисників Маріуполя. А також запровадити реальне великоднє перемир'я в місті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

За його словами, прямо зараз російські війська атакують "Азовсталь", де знаходяться українські військові і мирні жителі.

"Пропоную РФ подумати про залишки репутації. Для цього необхідні лише три "маріупольські кроки": оголосити реальне великоднє перемир'я над Маріуполем, негайно дати гумкоридор для цивільних і погодитися на "спецраунд переговорів", щоб ми забрали/обміняли військових", - додав Подоляк.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українська сторона запропонувала провести переговори в самому Маріуполі. Однак відповіді від Росії так і не послідувало.

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