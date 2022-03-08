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Подоляк назвав фейк про ООН інформаційною провокацією РФ

Автор: Анна Шиканова

Радник голови офісу президента Михайло Подоляк заявив, що фейк про те, що в ООН заборонили називати війну війною, це інформаційна провокація РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

"Деякі країни розв'язують війни, тому що ООН не завжди можуть вдарити по руках. Фейк про ООН, які не хочуть називати "війну РФ війною" - це інформаційна провокація РФ, яка хоче створити враження, що має право вбивати громадян України та ніхто не звертатиме уваги. РФ = війна", - написав Подоляк.

Раніше Ірландське видання опублікувало інформацію про те, що ООН заборонила своїм працівникам називати війною агресію Росії проти України.

Вказується, що персонал ООН отримав листи з правилами комунікації та обов'язком залишатися неупередженими.

Також працівників попросили не описувати ситуацію в Україні як війну і не додавати прапор України до особистих або офіційних профілів в мережі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відреагував на інформацію про заборону ООН.

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ООН