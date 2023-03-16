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Белый дом о возможных переговорах Зеленского и главы Китая: были бы полезны

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Четверг 16 марта 2023 19:56
Белый дом о возможных переговорах Зеленского и главы Китая: были бы полезны Фото: Джон Кирби, координатор Совета нацбезопасности при Белом доме (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Китая Си Цзиньпином были бы полезным делом.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"Мы думаем, что было бы хорошо, если бы они (Зеленский и Си Цзиньпин, - ред.) поговорили", - заявил он, подчеркнув, что США поддерживают и будут поддерживать такие контакты.

При этом Кирби предостерег Китай от содействия прекращению огня в Украине, сказав, что это усилит российскую агрессию.

Напомним, ранее представительница Министерства иностранных дел Китая Мао Нин, комментируя возможные переговоры Зеленского с Си Цзиньпином, отметила, что Пекин всегда поддерживает связь со всеми сторонами конфликта.

Кроме того, глава МИД Канады Мелани Жоли заявила о необходимости переговоров Зеленского с Си Цзиньпином, если лидер КНР действительно хочет мира.

Добавим, что ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявлял, что Белый дом призывал Си Цзиньпина организовать переговоры с Зеленским.

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