Подоляк о мобилизации в РФ: Путин планирует воевать силами стариков и офисного планктона

"Мобилизация по-русски… Мобилизованных не экипируют, не обучают, не подготавливают, а сразу отправляют в места активных боевых действий. У мобилизованных нет жетонов, чтобы их нельзя было идентифицировать. Путин планирует смертельно воевать силами стариков и офисного планктона", - написал он.

Напомним, 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о начале "частичной мобилизации" в его стране.

Спустя несколько дней после этого Генштаб докладывал, что военное командование России уже начало отправлять в зону боевых действий мобилизованных граждан без подготовки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.