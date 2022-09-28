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Подоляк о мобилизации в РФ: Путин планирует воевать силами стариков и офисного планктона

Фото: советник руководителя ОП Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Российский диктатор Владимир Путин планирует смертельно воевать в Украине силами стариков и офисного планктона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

"Мобилизация по-русски… Мобилизованных не экипируют, не обучают, не подготавливают, а сразу отправляют в места активных боевых действий. У мобилизованных нет жетонов, чтобы их нельзя было идентифицировать. Путин планирует смертельно воевать силами стариков и офисного планктона", - написал он.

Напомним, 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о начале "частичной мобилизации" в его стране.

Спустя несколько дней после этого Генштаб докладывал, что военное командование России уже начало отправлять в зону боевых действий мобилизованных граждан без подготовки.

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Ирина ПодолякВойна России против УкраиныМобилизация в России