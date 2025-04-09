Подоляк о пошлинах Трампа: Украина имеет "достаточно выгодные" позиции

"Ну это (новые пошлины Трампа - ред.) ломает глобальные правила. Вы же понимаете, это будет иметь влияние на глобальную экономику, это будет иметь влияние на перераспределение и финансовых, и торговых потоков, будут строиться новые экономические альянсы", - отметил Подоляк.

Однако, по его словам, они не так сильно заденут Украину, как более экспортноориентированные государства.

"Давайте все же объективно смотреть. У нас, скажем так, экспорт и импорт немножко выглядят иначе. То есть мы гораздо больше импортируем. У нас там 3,5 млрд долларов импорта из США и всего на 800 миллионов экспорта. То есть, скорее, для нас переговорные позиции достаточно простые здесь. То есть, можно получить и снижение, и выходы из этих 10% и так далее", - рассказал чиновник.

Вместе с тем Подоляк добавил, что вопрос тарифов Трампа имеет более широкое значение.

"Вопрос в том, что это стратегия, опять же, Соединенных Штатов. Они предлагают всем такие-то пошлины, а дальше переговорные процессы, которые должны выровнять торговые балансы Соединенных Штатов. То есть они хотят выйти на меньший процент госдолга как такового. Ну и сформировать новые торговые цепочки", - добавил советник.

Украина будет опосредованно в этом всем участвовать, отметил Подоляк. Поскольку процент товарооборота между Украиной и США не такой существенный как, например, между Украиной и ЕС в целом.

"Но в свою очередь пошлины для ЕС будет влиять на производство в ЕС, на поднятие цен на соответствующие цепочки товаров. И это все будет влиять на глобальный экономический процесс. Должны ли мы в этом участвовать? Безусловно. Должны ли вести переговоры в рамках Соединенные Штаты - Украина, в том числе по пошлинам? Безусловно. Но у нас позиции достаточно выгодные", - подытожил Подоляк.