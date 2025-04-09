Подоляк о пошлинах Трампа: Украина имеет "достаточно выгодные" позиции

Новые пошлины президента США Дональда Трампа изменят мировую экономику. Украина не останется в стороне, однако она имеет "достаточно выгодные" позиции по сравнению с другими странами.
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
"Ну это (новые пошлины Трампа - ред.) ломает глобальные правила. Вы же понимаете, это будет иметь влияние на глобальную экономику, это будет иметь влияние на перераспределение и финансовых, и торговых потоков, будут строиться новые экономические альянсы", - отметил Подоляк.
Однако, по его словам, они не так сильно заденут Украину, как более экспортноориентированные государства.
"Давайте все же объективно смотреть. У нас, скажем так, экспорт и импорт немножко выглядят иначе. То есть мы гораздо больше импортируем. У нас там 3,5 млрд долларов импорта из США и всего на 800 миллионов экспорта. То есть, скорее, для нас переговорные позиции достаточно простые здесь. То есть, можно получить и снижение, и выходы из этих 10% и так далее", - рассказал чиновник.
Вместе с тем Подоляк добавил, что вопрос тарифов Трампа имеет более широкое значение.
"Вопрос в том, что это стратегия, опять же, Соединенных Штатов. Они предлагают всем такие-то пошлины, а дальше переговорные процессы, которые должны выровнять торговые балансы Соединенных Штатов. То есть они хотят выйти на меньший процент госдолга как такового. Ну и сформировать новые торговые цепочки", - добавил советник.
Украина будет опосредованно в этом всем участвовать, отметил Подоляк. Поскольку процент товарооборота между Украиной и США не такой существенный как, например, между Украиной и ЕС в целом.
"Но в свою очередь пошлины для ЕС будет влиять на производство в ЕС, на поднятие цен на соответствующие цепочки товаров. И это все будет влиять на глобальный экономический процесс. Должны ли мы в этом участвовать? Безусловно. Должны ли вести переговоры в рамках Соединенные Штаты - Украина, в том числе по пошлинам? Безусловно. Но у нас позиции достаточно выгодные", - подытожил Подоляк.
Напомним, 2 апреля президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на импорт товаров из более 180 стран. Он объяснил этот шаг необходимостью реагировать на "несправедливые тарифы", которые другие государства применяют в отношении американской продукции.
Согласно документу, для отдельных стран вводятся взаимные пошлины в диапазоне от 11% до 48%, тогда как для остальных будет действовать "базовая" ставка в 10%.
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