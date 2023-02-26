Подоляк - Маску, назвавшему Революцию Достоинства "переворотом": не читайте российские газеты

"Эти выборы, возможно, были сомнительны, но нет никаких сомнений в том, что переворот действительно был", - написал Маск в Twitter.

Реакция Подоляка

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк отметил, что события на Майдане 2014 нельзя называть "переворотом". В то же время он посоветовал американскому бизнесмену не читать российскую пропаганду.

"Свободные общества влияют на государства через диалог/выборы. Поработившиеся общества выходят на улицы, чтобы избавиться от репрессивных государств. Это база Свободы, Илон Маск. В Украине никогда не было переворотов, но всегда были свободные люди. Перестаньте читать российские газеты", - ответил Подоляк.

Напомним, осенью прошлого года Илон Маск попал в ряд скандалов из-за Украины. В частности, он подверг сомнению территориальную целостность Украины и предложил провести на оккупированных территориях новые "референдумы".

Кроме того, ранее Маск заявил о "маловероятной победе" Украины над Россией.

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