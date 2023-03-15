Подоляк об инциденте с беспилотником США: Россия примитивно нащупывает "красные линии"

Советник главы Офиса президента упомянул о "случайных" крылатых ракетах в воздушных пространствах Европы, уничтожение американского беспилотника MQ-9 Reaper над Черным морем, об анонимных разведчиках с их версиями подрыва NS, уличных протестах в Молдове и пророссийских инициативах правительства Грузии.

По словам Подоляка, это и есть "примитивные попытки РФ нащупать новые "красные линии" и выставить ультиматумы".

Напомним, вчера над Черным морем истребитель россиян Су-27 врезался в американский беспилотник MQ-9 Reaper. В результате этого дрон США был сбит.

Впоследствии стало известно, что Госдеп США вызовет российского посла для того, чтобы выразить ему "решительные возражения".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.