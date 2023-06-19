Подоляк: Кто как не Украина заслуживает быть в НАТО?

Он напомнил, что более двух десятков стран уже подписали декларацию с тем, что Украина должна быть членом НАТО. А генсек Альянса Йенс Столтенберг совершенно четко сказал, что практически все страны НАТО заинтересованы в членстве Украины в блоке как таковом.

"Единственное, что подчеркивает президент Украины, это нужно все же не абстрактно уже говорить, а сказать так: мы понимаем во время войны вы не член НАТО, но после окончания войны - четкий календарный план, никаких там абстрактных ПДЧ, а конкретный план о вступлении в течение шести месяцев или еще какого-то количества месяцев в НАТО", - сказал Подоляк, отвечая на вопрос об ожидании от саммита в Вильнюсе.

Советник главы ОП считает, что "война является единственным фундаментальным критерием, можешь ли ты быть членом того или иного военного альянса, или не можешь быть". Все остальные бюрократические процедуры, по его словам, будут смотреться странно.

"А кто должен быть членом военного альянса, как не страна, которая перенесла огромную войну, используя и синхронизируя все оружие натовского производства, которое учится по стандартам НАТО? И опять же, по сути, де-факто является членом НАТО", - подчеркнул Подоляк.

Он отметил, что это должно быть проговорено на саммите в Вильнюсе.

"То есть странно будет сказать, что есть ряд бюрократических процедур, и вы должны через них пройти. И поэтому президент хочет, чтобы это было понятно всем членам, чтобы это было проговорено в Вильнюсе: мы понимаем, что война - это безусловный критерий того, что вы являетесь членом НАТО, и вторая составляющая - календарный план", - добавил советник главы Офиса президента.

Вступление Украины в НАТО

Саммит НАТО в Вильнюсе пройдет 11-12 июля. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отмечал, что Украина ожидает получить "четкий график вступления" по результатам саммита.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украине нужны четкие гарантии безопасности от Запада, которые зафиксируют на бумаге. Да, страна хочет получить гарантии безопасности от НАТО до тех пор, пока она не станет полноправным членом Альянса.

Кроме того, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что решения, которые страны-члены НАТО примут на саммите в Вильнюсе в июле, приблизят Украину к Альянсу.