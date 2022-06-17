Подоляк про форум в Петербурзі: Путін хотів зробити з Росії могутню країну, а зробив ізгоя

У президента країни-агресора Володимира Путіна не вийшло зробити Росію могутньою державою.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка .

"Єдиним союзником Кремля на політичній мапі залишилася Сирія. Путін хотів зробити з Росії могутню країну, а зробив нерукоподаваного ізгоя", - написав радник керівника ОП.

Він зазначив, що жодна країна СНД/ОДКБ не хоче брати участі в російських злочинах.

Подоляк нагадав, що президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв відмовився визнавати так звані Донецьку і Луганську "народні республіки".

Як повідомлялося раніше, президент Казахстану на Петербурзькому міжнародному економічному форумі заявив, що його країна не визнає "ЛДНР".

Нагадаємо, псевдореспубліки визнала тільки Росія як привід для повномасштабної війни проти України.

Проте Олександр Лукашенко не виключив можливість їх визнання з боку Білорусі.