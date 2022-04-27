США і Україна визначилися з військовою технікою, яка необхідна для боротьби з РФ, - Блінкен
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати і Україна значною мірою досягли угоди щодо того, яка військова техніка, на думку України, необхідна для боротьби з російським вторгненням, і що може надати Вашингтон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Reuters.
Блінкен повідомив сенатському комітету з міжнародних відносин, що обговорив ці потреби з президентом України Володимиром Зеленським, коли вони зустрілися під час його недільної поїздки в Україну з Міністром оборони Ллойдом Остіном.
"Я думаю, що ми значною мірою згодні в тому, що, за їхніми словами, їм потрібно, і в тому, що, на нашу думку, ми можемо надати", - сказав Блінкен на щорічних слуханнях по бюджету Держдепартаменту і дипломатичним пріоритетам.
Члени комітету, як республіканці, так і соратники президента Джо Байдена - демократи, заявили, що готові надати додаткову допомогу Україні.
Блінкен заявив, що зброя доставляється в Україну з більшою швидкістю. У минулому Блінкен говорив, що на це можуть піти тижні. Тепер, за його словами, між рішенням Байдена про відправку техніки та її надходженням до рук українських військових може пройти 72 години.
Нагадаємо, Блінкен заявив, що США підтримають рішення України про нейтральність, якщо воно буде.
Ми також писали про те, що після візиту до Києва Блінкен зазначив, що українці - міцна нація.
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