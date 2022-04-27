США і Україна визначилися з військовою технікою, яка необхідна для боротьби з РФ, - Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати і Україна значною мірою досягли угоди щодо того, яка військова техніка, на думку України, необхідна для боротьби з російським вторгненням, і що може надати Вашингтон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Reuters .

Блінкен повідомив сенатському комітету з міжнародних відносин, що обговорив ці потреби з президентом України Володимиром Зеленським, коли вони зустрілися під час його недільної поїздки в Україну з Міністром оборони Ллойдом Остіном.

"Я думаю, що ми значною мірою згодні в тому, що, за їхніми словами, їм потрібно, і в тому, що, на нашу думку, ми можемо надати", - сказав Блінкен на щорічних слуханнях по бюджету Держдепартаменту і дипломатичним пріоритетам.

Члени комітету, як республіканці, так і соратники президента Джо Байдена - демократи, заявили, що готові надати додаткову допомогу Україні.

Блінкен заявив, що зброя доставляється в Україну з більшою швидкістю. У минулому Блінкен говорив, що на це можуть піти тижні. Тепер, за його словами, між рішенням Байдена про відправку техніки та її надходженням до рук українських військових може пройти 72 години.