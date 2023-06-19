Подоляк: Часть этнических регионов РФ может отсоединиться

"Ряд этнических регионов может отсоединиться - это то, что не было сделано в 1991 году", - сказал он.

По его словам, это не вопрос распада, это вопрос трансформации России, которая должна быть гораздо более компактной страной, занимать гораздо меньшую глобальную позицию.

"Будет страна совсем другого уровня, она уже не будет в G8, G20, вряд ли она будет в Совете Безопасности ООН, даже несмотря на то, что это ядерное государство. Наверное, будет какой-то другой механизм", - считает Подоляк.

Российская Федерация состоит из 83 субъектов, 21 из которых являются республиками. В целом республики занимают 28,6% территории России, в них проживает 16,9% населения. Во многих из них доминирует желание освободиться от власти Москвы.