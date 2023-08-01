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Подоляк об атаке дронов на Москву: война скоро окончательно перейдет на территорию России

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Вторник 01 августа 2023 11:05
Подоляк об атаке дронов на Москву: война скоро окончательно перейдет на территорию России Фото: советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Жители Москвы стремительно привыкают к полноценной войне, которая вскоре перейдет на территорию России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка.

"Москва стремительно привыкает к полноценной войне, которая в свою очередь вскоре окончательно перейдет на территорию "авторов войны", чтобы взыскать с них все долги...", - написал Подоляк.

По его словам, все, что будет происходить в России - это объективный исторический процесс.

"Больше неустановленных дронов, больше развала, больше гражданских конфликтов, больше войны...", - добавил советник главы ОП.

Атака дронов на Москву.

В ночь на вторник, 1 августа, в Москве и области прогремели взрывы. Судя по фото, опубликованным в соцсетях, как минимум один из беспилотников влетел в одну из башен "Москва-Сити".

Подробнее об этой атаке - читайте в материале РБК-Украина.

Отметим, что бизнес-центр "Москва-Сити" в российской столице подвергается атакам дронов второй раз за последние три дня. Ночью 30 июля дроны также ударили по "Москва-Сити", где располагаются офисы трех российских министерств.

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