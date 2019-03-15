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Підкуп виборців зникне як явище лише після подолання бідності, - Ляшко

Новини » Вибори 2019    15.03.2019 - 15:15
Підкуп виборців зникне як явище лише після подолання бідності, - Ляшко
Фото: Олег Ляшко (rada.gov.ua)

Ляшко наполягає на підвищенні доходів українців

Підкуп виборців зникне як явище лише після подолання бідності. Таку думку в коментарі журналістам висловив лідер Радикальної партії, народний депутат та кандидат у президенти Олег Ляшко.

За словами Ляшка, перехід з мажоритарної на пропорційну систему виборів проблему не вирішить, якщо не підвищувати доходи українців.

"Що пропорційна, що мажоритарна система – це корупція при нинішній владі. На мажоритарці роздають по 300-500 гривень, щоб підкуповувати українців. За пропорційної системи роздаватимуть мішки грошей лідерам партій, щоб вони брали у список. Тому треба реальна відповідальність за корупцію – повернення смертної кари, скорочення чисельності депутатів та запровадження механізму їх відкликання, щоб Дамоклів меч відповідальності висів над всіма чиновниками. Тоді буде байдуже, яка система виборів", - зазначив Ляшко.

Він переконаний, що ключове для знищення корупції – це подолання бідності.

"Найпоживніший навоз для корупції – це бідність, до якої довела людей нинішня влада. І сьогодні, за три тижні до виборів, влада імітує, що долає бідність. Роздає подачки перед виборами, а після них – на 40% з 1 травня збільшить вартість газу і вдвічі більші рахунки виставлять людям за комуналку. Ось яку аферу планує влада. Президент Ляшко скасує рішення уряду про підвищення цін на газ, введе мораторій на підвищення вартості комунальних послуг і не дасть грабувати людей!", - запевнив Ляшко.

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