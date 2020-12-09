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Підкуп голови Фонду держмайна: підозрюваному загрожує 10 років в'язниці

Автор: Дмитро Левицький

Детективи Національного антикорупційного бюро оголосили підозру екс-посадовцю "Миколаївобленерго", який пропонував хабар голові Фонду держмайна. Підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі.

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Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура на сторінці в Facebook.

Колишньому посадовцю обленерго повідомили про підозру за ч. 4 ст. 369 КК України, тобто пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі. Санкція статті передбачає від 5 до 10 років за ґратами з можливою конфіскацією майна.

"Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу", - додали в САП.

Нагадаємо, екс-посадовця "Миколаївобленерго" затримали 8 грудня за спробу підкупу голови Фонду держмайна. Попередньо, він пропонував 100 тисяч доларів за призначення на посаду керівника "Миколаївобленерго".

Додамо, це вже не перший випадок, коли голову ФДМ намагаються підкупити. Наприкінці січня правоохоронці затримали трьох осіб, які пропонували главі ФДМ 5 млн доларів за призначення директора Одеського припортового заводу.

Двох фігурантів справи про підкуп глави ФДМ суд відправив під домашній арешт, а третього підозрюваного зобов'язали носити електронний браслет.

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