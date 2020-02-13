Підкуп голови ФДМ: одного з підозрюваних залишили під вартою

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) залишила під вартою одного з підозрюваних в підкуп голови Фонду державного майна. Про це повідомляє прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в Facebook.

Таким чином Апеляційна палата ВАКС відхилила скаргу захисту про зміну запобіжного заходу. Підозрюваний залишиться під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 12,5 млн гривень.

Нагадаємо, 29 січня детективи Національного антикорупційного бюро України затримали трьох осіб під час надання керівнику Фонду держмайна хабара у розмірі 50 тисяч доларів. Зловмисники планували давати хабара чиновнику протягом року. В цілому вони обіцяли 5 млн доларів за призначення директора Одеського припортового заводу.

На початку лютого ВАКС обрав запобіжний захід трьом підозрюємо. Двох фігурантів справи відправили під домашній арешт. Одного з них зобов'язали носити електронний браслет, на іншого наклали ряд процесуальних зобов'язань. Ще одного підозрюваного відправили під варту.