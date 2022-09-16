Підгодовував росіян на блокпосту. Жителя Конотопу підозрюють у колабораціонізмі
Мешканцю одного із сіл Конотопського району повідомлено про підозру у колабораціонізмі. Під час окупації він добровільно підгодовував росіян на блокпосту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.
"За даними слідства, наприкінці березня 2022 року підозрюваний добровільно вирішив підгодовувати військових РФ на блокпосту. Серед іншого чоловік передавав їм 20-кілограмові пакети з м'ясом", - розповіли у прокуратурі.
За це чоловік отримав привілеї перед іншими місцевими жителями та безперешкодно переміщався територією окупованого на той час району.
Нагадаємо, раніше СБУ затримала мешканця Харківської області, який під час окупації допомагав російським солдатам грабувати односельців . Він також годував окупантів та забезпечував їх житлом.
Також ми писали, що раніше правоохоронці затримали у Запоріжжі російського агента із позивним "007" .
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