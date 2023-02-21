"Это будет значимая встреча, которая выведет нас на более высокий уровень сотрудничества", - заявил он.

При этом посол Ирана в Беларуси Саид Яри заявил, что последний раз Лукашенко встречался с руководством Ирана около 12 лет назад.

"Самая главная для нас продукция из Беларуси - тяжелая техника и техника для горнодобывающей промышленности. Пассажирские автобусы, тракторы и другое - все это представляет интерес для Ирана", - сказал он.

Также "очень перспективны для иранского рынка калийные удобрения" и Тегеран уже заключил договор с белорусской стороной на их поставку.

Кроме того, как заверил посол, страны планируют развивать сотрудничество и в области туризма. А для этого, по его словам, установить прямое авиасообщение. Он отметил, что иранская авиакомпания уже получила необходимое разрешение для выполнения прямых рейсов между Тегераном и Минском.

Как сообщалось, российское правительство планирует взять под полный контроль политику, экономику и военный потенциал Беларуси к 2030 году.

Напомним, Белорусь готова наладить за собой производство российских штурмовиков Су-25.