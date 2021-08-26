"Північний потік-2" загрожує Україні та Європі, - Шмигаль
Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що реакція Росії на рішення суду Німеччини щодо "Північного потоку-2" означає використання цього проекту як геополітичної зброї. Він заявив, що газопровод загрожує всій Європі.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючсиь на засідання уряду.
Шмигаль підтримав рішення суду Німеччини щодо газопроводу.
"Наша позиція лишається незмінною: "Північний потік-2" - політичний проект Росії, який загрожує і Україні, і Європі", - заявив Шмигаль.
Компанія Nord Stream 2 AG програла в суді справу про звільнення "Північного потоку - 2" від вимог газової директиви ЄС. У Кремлі назвали цю справу корпоративним питанням.