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Підготовка РФ до вторгнення займе до 7 днів. Це помітить весь світ, - Данілов

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Понеділок 31 січня 2022 22:10
Підготовка РФ до вторгнення займе до 7 днів. Це помітить весь світ, - Данілов Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Секретар РНБО Олексій Данілов назвав термін підготовки Росії до можливого повномасштабного вторгнення на територію України. За його словами, цей період займе до семи днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для Associated Press.

"Підготовчий період, який помітить весь світ, може зайняти від трьох до семи днів.Ми поки що цього не бачимо. Ми чітко розуміємо, що відбувається, і спокійно готуємося до цього", - заявив Данілов.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що на кордоні з Україною знаходяться близько 109 тисяч російських військових. Водночас їх супроводжують близько 10-11 тисяч додаткових військовослужбовців.

Тим часом глава МЗС Латвії Едгарс Рінкевічс закликав НАТО відреагувати на нарощування сил Росією біля кордонів нашої країни.

Також Данілов розповів, скільки Україна може мобілізувати людей у разі війни з Росією.

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РНБО Російська Федерація Україна Олексій Данілов
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