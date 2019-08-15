Підготовча група нової Ради пропонує створити 23 комітетів

Підготовча депутатська група проголосувала за основу пропозицію про формування у Верховній раді IX скликання 23 комітетів. Про це повідомляє РБК-Україна.
Повідомляється, у новій Раді вирішили не створювати спеціальну комісію з приватизації.
"Зараз ми пропонуємо вийти на 23 комітети. Мінус 5 комітетів, ми пропонуємо прибрати в порівнянні з тим, що було у Верховній раді попереднього скликання", - заявив представник президента у Верховній раді Руслан Стефанчук.
Таким чином, на засіданні підготовчої групи було запропоновано утворити наступні комітети:
- Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики.
- Комітет з питань бюджету.
- Комітет з питань економічного розвитку.
- Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики.
- Комітет з питань молоді і спорту.
- Комітет з питань освіти, науки та інновацій.
- Комітет з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій в Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, національних меншин і міжнаціональних відносин.
- Комітет з питань цифровий трансформації.
- Комітет з питань правової політики.
- Комітет з питань аграрної та земельної політики.
- Комітет з питань антикорупційної політики.
- Комітет з питань правоохоронної діяльності.
- Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.
- Комітет з питань транспорту та інфраструктури.
- Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.
- Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
- Комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування.
- Комітет з питань екологічної політики та природокористування.
- Комітет з питань свободи слова.
- Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної ради України.
- Комітет з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва.
- Комітет з питань інтеграції України з Європейським союзом.
- Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.
Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що раніше група обраних нардепів визначилася з датою проведення першого засідання Ради 9 скликання. Так, обговорювалися чотири дати: 20,27 і 29 серпня, а також 3 вересня. Під час обговорення було вирішено провести урочисте засідання нової Ради 29 серпня.
Зазначимо, голова Верховної ради Андрій Парубій скликав перше засідання підготовчої депутатської групи з числа новообраних народних депутатів України. Воно відбулося 9 серпня.