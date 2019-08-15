Підготовча група нової Ради пропонує створити 23 комітетів

Підготовча депутатська група проголосувала за основу пропозицію про формування у Верховній раді IX скликання 23 комітетів. Про це повідомляє РБК-Україна.

Повідомляється, у новій Раді вирішили не створювати спеціальну комісію з приватизації.

"Зараз ми пропонуємо вийти на 23 комітети. Мінус 5 комітетів, ми пропонуємо прибрати в порівнянні з тим, що було у Верховній раді попереднього скликання", - заявив представник президента у Верховній раді Руслан Стефанчук.

Таким чином, на засіданні підготовчої групи було запропоновано утворити наступні комітети:

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики. Комітет з питань бюджету. Комітет з питань економічного розвитку. Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики. Комітет з питань молоді і спорту. Комітет з питань освіти, науки та інновацій. Комітет з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій в Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, національних меншин і міжнаціональних відносин. Комітет з питань цифровий трансформації. Комітет з питань правової політики. Комітет з питань аграрної та земельної політики. Комітет з питань антикорупційної політики. Комітет з питань правоохоронної діяльності. Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Комітет з питань транспорту та інфраструктури. Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування. Комітет з питань екологічної політики та природокористування. Комітет з питань свободи слова. Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної ради України. Комітет з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва. Комітет з питань інтеграції України з Європейським союзом. Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що раніше група обраних нардепів визначилася з датою проведення першого засідання Ради 9 скликання. Так, обговорювалися чотири дати: 20,27 і 29 серпня, а також 3 вересня. Під час обговорення було вирішено провести урочисте засідання нової Ради 29 серпня.

Зазначимо, голова Верховної ради Андрій Парубій скликав перше засідання підготовчої депутатської групи з числа новообраних народних депутатів України. Воно відбулося 9 серпня.