У Підгородному біля Дніпра відремонтують вулицю, яка проходить вздовж "Дороги Єдності"

"По всій Дніпропетровщині йдуть ремонти доріг. На центральних магістралях, місцевих автошляхах. Оновлюють і покриття вулиці Шосейної у Підгородному поблизу Дніпра" - зазначив Валентин Резніченко.

Довжина вулиці Шосейної - 2,5 км. Нині там вже завершують укладати перший шар асфальтобетону товщиною 7 см. Зверху ще стелитимуть 5 см фінішного покриття. Окремо приводять до ладу зливові колодязі.

"Коли ми сюди вперше приїхали, то побачили, що вулиця у поганому стані. Нормально проїхати тут було дуже важко. Тепер кладемо міцний і надійний асфальт, який довго служитиме", - розповів майстер ділянки Костянтин Кущаєв.

Одна з центральних вулиць Підгородного - міста, що розташоване поблизу Дніпра, не бачила ремонту близько 15 років. Після завершення основних ремонтних робіт дорожники також нанесуть розмітку, встановлять знаки, облаштують з’їзди, укріплять узбіччя.

"Оновлення доріг – це вже всеукраїнський тренд. Приємно долучатися до нього. Вулиця Шосейна років 15 не ремонтувалась. Хоча одна з центральних. По ній діти йдуть до школи, їздять місцеві. А ще - курсує транзитний транспорт", - додав начальник відділу житлово-комунального господарства та благоустрою Підгородненської міськради Олександр Сікора.