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До Ради мають шанси потрапити "Удар" Кличка та ще 4 непарламентські партії, - опитування

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Київ, Вівторок 06 липня 2021 15:51
До Ради мають шанси потрапити "Удар" Кличка та ще 4 непарламентські партії, - опитування Фото: до Ради мають шанси потрапити 5 непарламентських партій (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Якби вибори до Верховної ради України відбулися б найближчим часом, то одразу 5 непарламентських партій набирають понад 4% та знаходяться на межі проходження до парламенту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження Соціологічної групи "Рейтинг".

Так, парламентський рейтинг очолює партія "Слуга народу", яку готові підтримати 24,9% серед тих, хто буде голосувати та визначився із вибором.

За партію "Європейська солідарність" -13,5%, "Опозиційна платформа - За життя" - 12,8%, "Батьківщина" - 12,3%.

Водночас на межі проходження до Верховної ради знаходяться: "Сила і честь" - 4,8%, Радикальна партія - 4,7%, "Українська стратегія Гройсмана" - 4,5%, "Наші" - 4,3%, "УДАР Віталія Кличка" - 4,1%.

З урахуванням статистичної похибки ці партії можуть подолати 5%-й бар’єр.

До Ради мають шанси потрапити &quot;Удар&quot; Кличка та ще 4 непарламентські партії, - опитування

Рейтинг інших політичних сил - менш як 4%.

Нагадаємо, у порівнянні з квітневим дослідженням "Рейтингу" список непарламентських партій, підтримка яких становить понад 4%, збільшився - зростання показали "УДАР Віталія Кличка" та "Наші".

У групі партій, які набирають понад 10%, майже всі партії, за винятком "Слуги народу", погіршили свій результат.

Зазначимо, згідно з результатами опитування Центру Разумкова, якби вибори проходили в кінці червня, то до Ради пройшли б (подолали б 5% бар'єр) сім політичних сил.

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