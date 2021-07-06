До Ради мають шанси потрапити "Удар" Кличка та ще 4 непарламентські партії, - опитування
Якби вибори до Верховної ради України відбулися б найближчим часом, то одразу 5 непарламентських партій набирають понад 4% та знаходяться на межі проходження до парламенту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження Соціологічної групи "Рейтинг".
Так, парламентський рейтинг очолює партія "Слуга народу", яку готові підтримати 24,9% серед тих, хто буде голосувати та визначився із вибором.
За партію "Європейська солідарність" -13,5%, "Опозиційна платформа - За життя" - 12,8%, "Батьківщина" - 12,3%.
Водночас на межі проходження до Верховної ради знаходяться: "Сила і честь" - 4,8%, Радикальна партія - 4,7%, "Українська стратегія Гройсмана" - 4,5%, "Наші" - 4,3%, "УДАР Віталія Кличка" - 4,1%.
З урахуванням статистичної похибки ці партії можуть подолати 5%-й бар’єр.
Рейтинг інших політичних сил - менш як 4%.
Нагадаємо, у порівнянні з квітневим дослідженням "Рейтингу" список непарламентських партій, підтримка яких становить понад 4%, збільшився - зростання показали "УДАР Віталія Кличка" та "Наші".
У групі партій, які набирають понад 10%, майже всі партії, за винятком "Слуги народу", погіршили свій результат.
Зазначимо, згідно з результатами опитування Центру Разумкова, якби вибори проходили в кінці червня, то до Ради пройшли б (подолали б 5% бар'єр) сім політичних сил.