Підтримувала окупацію. У Миколаївській області депутатці райради оголосили підозру

Депутатці Баштанської райради Миколаївської області оголосили про підозру у колабораційній діяльності. Вона підтримувала окупацію та допомагала російським військовим.

Слідство встановило, що з 19 березня жінка вступила у злочинну змову з окупантами, які захопили місто Снігурівка. Вона допомагала російським військовим, організовувала заходи політичного характеру. Крім того, депутатка забезпечувала їх житлом і продуктами, погодившись фактично виконувати функції управління містом від імені та в інтересах окупаційного режиму.

Також колаборантка займалась розподілом гуманітарної допомоги начебто від імені РФ. Ці заходи висвітлювалися у пропагандистських ЗМІ. Щобільше, вона контролювала і організовувала переміщення мешканців до тимчасово окупованого ворожими військами Херсона.

Депутатці заочно оголосили підозру у колабораційній діяльності (ч. 6 ст. 111-1 КК України).