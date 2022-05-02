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Поддерживала оккупацию. В Николаевской области депутату райсовета объявили подозрение

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Николаевская область, Понедельник 02 мая 2022 17:32
Поддерживала оккупацию. В Николаевской области депутату райсовета объявили подозрение Фото: депутутці Баштанской райсовета объявили подозрение (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Наталья Юрченко

Депутату Баштанского райсовета Николаевской области объявили о подозрении в коллаборационной деятельности. Она поддерживала оккупацию и помогала российским военным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Офис генпрокурора.

Следствие установило, что с 19 марта женщина вступила в преступный сговор с оккупантами, которые захватили город Снигиревка. Она помогала российским военным, организовывала мероприятия политического характера. Кроме того, депутат обеспечивала их жильем и продуктами, согласившись фактически выполнять функции управления городом от имени и в интересах оккупационного режима.

Также коллаборантка занималась распределением гуманитарной помощи якобы от имени РФ. Эти мероприятия освещались в пропагандистских СМИ. Более того, она контролировала и организовывала перемещение жителей во временно оккупированный вражескими войсками Херсон.

Депутатке заочно объявили подозрение в коллаборационной деятельности (ч. 6 ст. 111-1 УК Украины).

Напомним, в Донецкой области разоблачили подростка, который передавал оккупантам данные о местах дислокации ВСУ.

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