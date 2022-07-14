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Чи підтримає Угорщина санкції проти російського газу: відповідь Сіярто

Фото: Петер Сіярто, голова МЗС Угорщини (facebook.com/szijjarto.peter.official)
Автор: Іван Носальський

Угорщина не готова обговорювати можливе введення санкцій Євросоюзу проти поставок газу з Росії і не підтримає обмеження по відношенню до "Газпрому".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто.

"В Угорщині ми дали чітко зрозуміти, що ми навіть не готові обговорювати будь-які санкції на постачання газу. І ми дали чітко зрозуміти, що ми ніколи не проголосуємо на підтримку списку санкцій, що включає "Газпром" або "Газпромбанк", - заявив Сіярто.

За його словами, зараз уряд Угорщини заповнює газосховищ і вирішив закупити додаткові обсяги газу. Тому переговори з РФ щодо поставок почалися ще вчора.

"У нас є два довгострокових контракти - один з "Газпромом", інший з Shell. І зараз поверх цих обсягів ми закупимо додатково близько 700 млн кубометрів газу, адже це принциповий максимум, який ми можемо зберігати в наших сховищах до початку опалювального сезону. .. Наша мета - додаткові 700 млн кубометрів. Ми вже почали комерційні переговори - у двох географічних напрямках", - розповів міністр.

Нагадаємо, раніше в Угорщині порівняли відмову від російського газу з "пострілом у легені" для Європи.

Також ми писали, що Угорщина ввела режим надзвичайного стану в енергетиці.

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