Підтриманий в Сенаті законопроект збільшує щорічну військову допомогу Україні до 300 млн доларів

Комітет із закордонних справ Сенату США одностайно ухвалив двопартійний проєкт закону "Про партнерство з Україною у сфері безпеки" (Ukraine Security Partnership Act). Документ збільшує щорічну американську військову допомогу Україні до 300 млн доларів , включно з летальною зброєю.

Про це повідомила посол України в США Оксана Маркарова в Facebook .

"Цей законопроєкт є вкрай важливим і своєчасним в умовах ескалації агресивної поведінки Росії щодо України і нарощування військової присутності на кордоні та в окупованому Криму", - вважає Маркарова.

Вона наголосила, що тепер Україна очікує на швидке ухвалення законопроєкту Конгресом США

Нагадаємо, сьогодні Комітет Сенату США підтримав законопроект "Про партнерство з Україною у сфері безпеки". Тепер документ має бути проголосовано в Сенаті та в Палаті Представників і підписано президентом.

РБК-Україна писало, що в Госдепі США заявили, що Штати продовжать роботу над наданням Україні військової допомоги у сфері безпеки. Це включає летальні оборонні системи.