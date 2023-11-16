Налог на прибыль банков увеличат до 50%: сколько это даст бюджету Украины

Комитет Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики одобрил ко второму чтению законопроект о налогообложении банков. Налог будет увеличен с 18% до 50% уже в текущем году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

По его данным, по настоянию МВФ, Минфина и НБУ текст проекта 9656-д был изменен: налог на прибыль за 2023 год будет 50%; в последующие годы, начиная с 2024 года, будет ставка 25%.

"По расчетам Минфина, это принесет только за 2023 год 24-25 млрд гривен. Далее это 6-7 млрд гривен", - сообщил депутат.

Железняк также добавил, что эта норма будет в обновленном Меморандуме с МВФ, который ожидается в середине декабря.

В то же время он отметил, что делать ретроспективные изменения налогов - "плохая практика".

Налог на прибыль банков

В октябре Верховная рада приняла за основу проект закона об увеличении ставки налога на прибыль банков с 18% до 36% в 2024-2025 годах.

В проекте госбюджета на 2024 год уже учли 9,9 млрд. гривен от увеличения ставки налога.

По данным НБУ, за январь-сентябрь года чистая прибыль банков Украины достигла 109,9 млрд гривен.