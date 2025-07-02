Налог на OLХ, налог на газировку и взыскание долгов: Кабмин хочет получить 50 млрд гривен

Согласно документу, планируется расширение оснований для внесудебного доступа налоговых органов к информации об объемах средств, поступающих на банковские счета налогоплательщиков.

Также правительство хочет получать отчетность операторов цифровых платформ и международного обмена, которые позволят ГНС получать данные о доходах физических лиц, которые они получают без регистрации частного предпринимательства.

Планируется установление отдельного порядка налогообложения доходов физических лиц - продавцов от осуществления ими деятельности через цифровые платформы.

"Это станет эффективным инструментом контроля за своевременностью, достоверностью и полнотой декларирования таких доходов и будет способствовать существенному расширению базы налогообложения за счет включения в нее физических лиц, доходы которых пока не облагаются налогом", - говорится в документе.

Кроме того, правительство вернулось к идее "введения акцизного налога на подслащенные сахаром напитки".

Расчеты правительства

Как отмечают в Бюджетной декларации, уменьшение уровня дефицита государственного бюджета потребует пакета мер для стабильного и непрерывного финансирования первоочередных потребностей в сфере безопасности и обороны государства от вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

Это будет включать улучшение контроля за доходами, полученными с использованием цифровых платформ, работой по взысканию налогового долга, налогообложение акцизным налогом напитков с добавлением сахара или других подслащивающих или ароматических веществ в объеме 48,5 млрд гривен в 2026 году и по 26 млрд гривен в 2027-2028 годах ежегодно.