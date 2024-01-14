Налог на недвижимость в Украине: кто должен платить и при каких условиях

Плательщиками налога на недвижимость являются физические и юридические лица, в том числе нерезиденты, являющиеся владельцами объектов жилой и нежилой недвижимости. При этом к недвижимости есть определенный ряд требований.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный портал .

За объекты жилой недвижимости налог для физлиц рассчитывается:

за площадь, превышающую для квартир – 60 кв. м;

жилых домов – 120 кв. м;

разных типов жилой недвижимости, в том числе их долей – 180 кв. м.

"Ставка налога на недвижимость устанавливается ОМС в зависимости от типа объектов и их местонахождения в процентах к минимальной заработной плате, установленной на 1 января отчетного года, и не может превышать 1,5% за 1 кв. метр", - отмечают специалисты.

Поскольку в 2024 году налог начисляется за отчетный 2023 год, то ставка налога рассчитывается исходя из минимальной заработной платы, установленной на 01.01.2023, которая составляла 6 700 гривен (таким образом, максимальная ставка за квадратный метр не может превышать 100,5 грн (6 700*1,5%).

Налоговые сообщения-решения об уплате сумм налога и соответствующие платежные реквизиты, в частности, ОМС по местонахождению каждого из объектов жилой и/или нежилой недвижимости, направляются налогоплательщику до 1 июля года, следующего за базовым налоговым (отчетным) периодом (годом) .

Налоговое обязательство по налогу уплачивается физическими лицами в течение 60 дней со дня вручения налогового уведомления-решения.

Налог на недвижимость в Украине

Напомним, что с 1 января 2022 года была повышена ставка налога на недвижимость. Она должна была составлять 97,50 грн. за 1 квадратный метр налогооблагаемой базы. При этом, во время военного положения украинцам отменили налог на недвижимость. Его можно было не платить два года.