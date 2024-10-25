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В налоговой проверили "инвалидность" руководства, 16 человек увольняют, - нардеп

Фото: из налоговой увольняют 16 человек из-за фейковой инвалидности (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Государственной налоговой службе проверили наличие инвалидности среди руководства. После этого со службы увольняют 16 чиновников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета Верховной Рады по финансам Даниила Гетманцева в Telegram.

По его словам, за два дня в налоговой службе проверили материалы по всему руководству, в частности региональному. Лиц с инвалидностью оказалось 17. Из них только один сотрудник получил инвалидность в результате ранения на фронте.

"15 человек приняли волевое и честное решение оставить службу. Однако один деятель решил этого не делать в надежде на связи с "кем-то во власти". Речь идет о Чернигове", - написал Гетманцев.

Позже нардеп сообщил, что "вопрос закрыт" и из руководства налоговой уволится уже 16 человек.

Также аналогичные запросы ожидают от других органов: Государственной миграционной службы, Бюро экономической безопасности, Государственной службы финансового мониторинга, Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовым рынкам.

 

Скандалы из МСЭК

Напомним, в последние недели в Украине вспыхнуло сразу несколько громких коррупционных скандалов по поводу медико-социальных экспертных комиссий. Правоохранители возбудили уголовные дела против руководства нескольких областных МСЭК.

После этого президент Владимир Зеленский подписал соответствующий приказ о ликвидации МСЭК. Это будет сделано до 31 декабря 2024 года. По словам главы Минздрава Виктора Ляшко, Центральную МСЭК ликвидируются в ближайшее время, ее руководство уже уволили.

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