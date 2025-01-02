В налоговой Киева важные изменения. Что нужно знать ФОП перед тем, как подать декларацию
В работе центров обслуживания плательщиков Главного управления Государственной налоговой службы (ГУ ГНС) в городе Киеве произошли изменения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГУ ГНС в городе Киеве.
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Структурные изменения налоговой Киева
С 16 декабря 2024 года для обеспечения эффективного выполнения задач и с целью качественного сервисного обслуживания граждан (налогоплательщиков) в Киеве начали деятельность:
- центр обслуживания плательщиков (ЦОП) Центральной государственной налоговой инспекции (ГНИ) ГУ ГНС в городе Киеве
- центр обслуживания плательщиков (ЦОП) Левобережной государственной налоговой инспекции (ГНИ) ГУ ГНС в городе Киеве
- центр обслуживания плательщиков (ЦОП) Правобережной государственной налоговой инспекции (ГНИ) ГУ ГНС в городе Киеве
При этом прекратили деятельность:
- ЦОП ГНИ в Голосеевском районе
- ЦОП ГНИ в Дарницком районе
- ЦОП ГНИ в Деснянском районе
- ЦОП ГНИ в Днепровском районе
- ЦОП ГНИ в Оболонском районе
- ЦОП ГНИ в Печерском районе
- ЦОП ГНИ в Подольском районе
- ЦОП ГНИ в Святошинском районе
- ЦОП ГНИ в Соломенском районе
- ЦОП ГНИ в Шевченковском районе
В налоговой службе рассказали, что ЦОП Центральной ГНИ ГУ ГНС расположен по адресу: г. Киев, ул. Жилянская, 23 а.
Он был создан на базе ГНИ в Голосеевском, Печерском и Соломенском районах столицы.
ЦОП №1 Левобережной ГНИ ГУ ГНС расположен по адресу: г. Киев, ул. Кошица, 3.
Он был создан на базе ГНИ в Дарницком, Деснянском и Днепровском районах столицы.
ЦОП №2 Левобережной ГНИ ГУ ГНС расположен по адресу: г. Киев, ул. Закревского, 41.
Он также был создан на базе ГНИ в Дарницком, Деснянском и Днепровском районах.
ЦОП №1 Правобережной ГНИ ГУ ГНС расположен по адресу: г. Киев, ул. Верховинная, 9 (вход - с ул. Котельникова, 14).
Он был создан на базе ГНИ в Святошинском, Подольском, Оболонском и Шевченковском районах столицы.
ЦОП №2 Правобережной ГНИ ГУ ГНС расположен по адресу: г. Киев, просп. Владимира Ивасюка, 58.
Он также был создан на базе ГНИ в Святошинском, Подольском, Оболонском и Шевченковском районах.
Центры обслуживания государственной налоговой инспекции в Киеве (инфографика: kyiv.tax.gov.ua)
"Наша команда продолжает предоставлять качественные услуги, независимо от изменений в структуре. Работаем для вас, чтобы обслуживание оставалось быстрым, удобным", - подытожили в налоговой.
Новые сроки представления отчетности
В Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Киевской области рассказали, что с 1 января 2025 года период представления объединенного отчета по единому социальному взносу на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ), налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и военный сбор (ВС) будет составлять месяц вместо квартала.
Это позволит оперативно получать информацию:
- о доходах физических лиц
- о трудовых отношениях
- о гражданско-правовых договорах
Подать декларацию за IV квартал 2024 года украинцы должны до 10 февраля 2025 года.
Сроки подачи отчетности за январь 2025 года и последующие месяцы - до 20 числа следующего за отчетным месяца.
Между тем юрист, адвокат и общественный деятель Клим Братковский, напоминая о ликвидации в Киеве районных ГНИ, подчеркнул: до того, как подавать годовую декларацию, ФОП необходимо обновить налоговые данные (поскольку иначе может возникнуть ошибка и декларация не будет приниматься).
Пост Братковского в Facebook (скриншот: facebook.com/klimetin)
Напомним, ранее мы рассказывали о новых налогах для ФОП в 2025 году - что изменится и кому придется платить больше.
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