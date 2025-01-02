В налоговой Киева важные изменения. Что нужно знать ФОП перед тем, как подать декларацию

В работе центров обслуживания плательщиков Главного управления Государственной налоговой службы (ГУ ГНС) в городе Киеве произошли изменения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГУ ГНС в городе Киеве.

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Структурные изменения налоговой Киева

С 16 декабря 2024 года для обеспечения эффективного выполнения задач и с целью качественного сервисного обслуживания граждан (налогоплательщиков) в Киеве начали деятельность:

центр обслуживания плательщиков (ЦОП) Центральной государственной налоговой инспекции (ГНИ) ГУ ГНС в городе Киеве

центр обслуживания плательщиков (ЦОП) Левобережной государственной налоговой инспекции (ГНИ) ГУ ГНС в городе Киеве

центр обслуживания плательщиков (ЦОП) Правобережной государственной налоговой инспекции (ГНИ) ГУ ГНС в городе Киеве

При этом прекратили деятельность:

ЦОП ГНИ в Голосеевском районе

ЦОП ГНИ в Дарницком районе

ЦОП ГНИ в Деснянском районе

ЦОП ГНИ в Днепровском районе

ЦОП ГНИ в Оболонском районе

ЦОП ГНИ в Печерском районе

ЦОП ГНИ в Подольском районе

ЦОП ГНИ в Святошинском районе

ЦОП ГНИ в Соломенском районе

ЦОП ГНИ в Шевченковском районе

В налоговой службе рассказали, что ЦОП Центральной ГНИ ГУ ГНС расположен по адресу: г. Киев, ул. Жилянская, 23 а.

Он был создан на базе ГНИ в Голосеевском, Печерском и Соломенском районах столицы.

ЦОП №1 Левобережной ГНИ ГУ ГНС расположен по адресу: г. Киев, ул. Кошица, 3.

Он был создан на базе ГНИ в Дарницком, Деснянском и Днепровском районах столицы.

ЦОП №2 Левобережной ГНИ ГУ ГНС расположен по адресу: г. Киев, ул. Закревского, 41.

Он также был создан на базе ГНИ в Дарницком, Деснянском и Днепровском районах.

ЦОП №1 Правобережной ГНИ ГУ ГНС расположен по адресу: г. Киев, ул. Верховинная, 9 (вход - с ул. Котельникова, 14).

Он был создан на базе ГНИ в Святошинском, Подольском, Оболонском и Шевченковском районах столицы.

ЦОП №2 Правобережной ГНИ ГУ ГНС расположен по адресу: г. Киев, просп. Владимира Ивасюка, 58.

Он также был создан на базе ГНИ в Святошинском, Подольском, Оболонском и Шевченковском районах.

Центры обслуживания государственной налоговой инспекции в Киеве (инфографика: kyiv.tax.gov.ua)

"Наша команда продолжает предоставлять качественные услуги, независимо от изменений в структуре. Работаем для вас, чтобы обслуживание оставалось быстрым, удобным", - подытожили в налоговой.

Новые сроки представления отчетности

В Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Киевской области рассказали, что с 1 января 2025 года период представления объединенного отчета по единому социальному взносу на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ), налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и военный сбор (ВС) будет составлять месяц вместо квартала.

Это позволит оперативно получать информацию:

о доходах физических лиц

о трудовых отношениях

о гражданско-правовых договорах

Подать декларацию за IV квартал 2024 года украинцы должны до 10 февраля 2025 года.

Сроки подачи отчетности за январь 2025 года и последующие месяцы - до 20 числа следующего за отчетным месяца.

Между тем юрист, адвокат и общественный деятель Клим Братковский, напоминая о ликвидации в Киеве районных ГНИ, подчеркнул: до того, как подавать годовую декларацию, ФОП необходимо обновить налоговые данные (поскольку иначе может возникнуть ошибка и декларация не будет приниматься).

Пост Братковского в Facebook (скриншот: facebook.com/klimetin)