Закрыть ФОП в несколько кликов: в "Дії" восстановили доступ к услуге
Украинские предприниматели снова могут закрыть свой ФОП в несколько кликов благодаря восстановлению услуги на портале "Дія". Пока услуга работает в упрощенном формате.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение сервиса "Дія" в Telegram и Министерство юстиции Украины.
Закрыть ФОП через "Дію"
Процедура максимально упрощена и доступна даже в условиях временных ограничений в работе Единого государственного реестра (ЕГР), вызванных кибератакой.
Как закрыть ФОП на портале "Дія":
- авторизуйтесь на портале "Дія"
- выберите услугу "Закрытие ФОП"
- нажмите "Подать заявление"
- проверьте свои данные и подпишите заявление электронной подписью или "Дія.Подписью"
После подачи заявления налоговая служба снимет предпринимателя с учета, а закрытие ФОП будет зарегистрировано Министерством юстиции сразу после возобновления работы ЕГР.
Как подать заявку на закрытие ФОП в бумажной форме
Кабинет Министров Украины принял постановление, которое позволяет подавать заявления о закрытии ФОП не только через "Дію", но и в бумажной форме в любой налоговый орган независимо от места регистрации предпринимателя.
Налоговые органы передают соответствующую информацию в Министерство юстиции, которое осуществляет регистрацию изменений в день получения заявления. Датой закрытия ФОП считается дата подачи заявления.
Для проверки гражданской правоспособности предпринимателей временно разрешено использовать данные из ЕГР, полученные до ограничения доступа.
Кибератака на государственные реестры
Напомним, 19 декабря российская кибератака вывела из строя ключевые реестры Министерства юстиции Украины. Несмотря на это, благодаря резервным копиям удалось сохранить все данные. Как рассказал Александр Федиенко, председатель подкомитета по вопросам кибербезопасности, правительственной связи и защиты информации комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, для атаки хакеры использовали фишинговые методы.
Первым пострадало приложение "Резерв+", пользователи которого отмечали трудности с авторизацией и сбои в работе сервисов. В Министерстве обороны впоследствии уточнили, что это был технический сбой.
Из-за инцидента веб-портал "Дія" временно приостановил работу реестров. Это повлекло остановку сервисов, зависящих от Единого государственного реестра юридических лиц, ФОП и общественных формирований, а также реестров актов гражданского состояния, вещных прав и обременений движимого имущества.
30 декабря Министерство юстиции Украины возобновило функционирование трех нотариальных реестров. Через десять дней после кибератаки снова стали доступны Единый реестр доверенностей, Наследственный реестр и Единый реестр специальных бланков нотариальных документов.
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