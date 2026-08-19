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Налоговых каникул для всех не будет: Гетманцев объяснил риски для финансирования армии

09:16 19.08.2026 Ср
2 мин
Почему бизнесу не дадут налоговые каникулы?
aimg Ростислав Шаправский aimg Анастасия Никончук
Фото: Данило Гетманцев (GettyImages)

Власти не могут ввести общие налоговые каникулы для бизнеса, поскольку налоговые поступления необходимы для финансирования обороны. При этом для компаний, пострадавших от российских обстрелов, уже предусмотрены отдельные механизмы поддержки.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава финансового комитета ВР Данил Гетманцев.

Почему не будет общих каникул

Гетманцев заявил, что бизнесу, чьи предприятия или склады были разрушены, не нужно платить налоги с уничтоженных объектов.

"Если объект разрушен – налог и так не возникает", – отметил он.

Какие механизмы доступны бизнесу

По словам Гетманцева, компании, которые действительно пострадали от атак, могут воспользоваться несколькими инструментами.

Один из них предусматривает рассрочку или отсрочку налоговых обязательств по решению министра финансов.

Еще один механизм связан с форс-мажором и позволяет освободить предприятие от налогового обязательства, если оно не может его выполнить.

"Мы приняли это еще в 2022 году, и этим инструментом уже воспользовались 11 тысяч предприятий. Это решение применяет Налоговая служба", – пояснил депутат.

Где бизнесу нужна помощь

Отдельной проблемой Гетманцев назвал складскую инфраструктуру. Владельцы помещений опасаются сдавать их торговым сетям из-за риска ударов, а некоторые действующие арендодатели требуют освободить склады.

"Это бизнес и прагматичный расчет, поэтому государство должно предложить альтернативные площадки", – считает он.

Кроме того, предприниматели просят учитывать специфику складской работы при бронировании сотрудников, поскольку перенос хабов требует значительного количества физического труда.

Напоминаем, что глава финансового комитета Верховной Рады Данил Гетманцев заявил, что российские удары по складам и логистическим центрам уже привели к миллиардным убыткам для бизнеса, однако государство не может напрямую компенсировать эти потери из-за отсутствия необходимых средств в бюджете.

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