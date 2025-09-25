ua en ru
Чт, 25 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Налоговые льготы для импорта оборудования на 2026 год должны включать ветроэнергетику, - Герус

Четверг 25 сентября 2025 14:34
UA EN RU
Налоговые льготы для импорта оборудования на 2026 год должны включать ветроэнергетику, - Герус Фото: глава энергокомитета Рады Андрей Герус (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Глава комитета ВР по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус планирует подать законопроект о продлении льготного импорта оборудования для возобновляемой энергетики на 2026 год. Особое внимание в документе он предлагает уделить ветроэнергетике, которая лишена таких стимулов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление Андрея Геруса, которое приводит издание "Энергобизнес".

"И я, пожалуй, на этой неделе зарегистрирую законопроект о продлении этих льгот на следующий год, но чтобы по-честному был включен ветер, потому что он был включен специфически. Этот законопроект откроет дискуссию, такие законы проходят непросто. Есть мнение налогового комитета и его председателя, мнение Минфина, важное мнение Кабмина, но это будет старт диалога”, – сказал Герус.

По его словам, предоставление равных условий для импорта оборудования имеет стратегическое значение для развития отрасли в условиях текущих угроз безопасности.

"В условиях всех нынешних рисков и когда нас прямым текстом предупреждают, что россияне будут бить по энергетике, не нужно довольствоваться тем, что есть сегодня, а нужно формировать и дальше запас прочности", - подчеркнул глава энергокомитета Рады.

Напомним, оборудование для ветроэнергетики до сих пор не освобождено от ввозной пошлины и НДС, тогда как для солнечной, био- и гидроэнергетики такие льготы уже действуют.

Директор Европейско-украинского энергетического агентства (ЕУЭА) Анастасия Верещинская заявила, что такая ситуация создает дисбаланс в развитии секторов возобновляемой энергетики и сдерживает инвестиции в ветровые проекты.

Читайте РБК-Украина в Google News
Электроэнергия Налоги
Новости
Я готов уйти с должности президента после окончания войны, - Зеленский
Я готов уйти с должности президента после окончания войны, - Зеленский
Аналитика
"Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"